"Das ist in der Tat ein ziemliches Rätsel", findet Raumfahrtexperte Bach. Es stehe im "krassen Gegensatz" dazu, dass die Zusammenarbeit an anderer Stelle komplett eingestellt worden ist, was massive Folgen habe. "Man schaue sich dazu nur an, dass Europa aktuell ohne Zugang zum Weltraum da steht", so Bach. "Und trotz dieser misslichen Lage bleibt man hart."