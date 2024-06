An Küste gespült: Mondfisch wird zur Attraktion in Oregon

Ursprünglich wurde angenommen, dass der Mola tecta nur in den warmen Gewässern rund um Australien, Neuseeland oder Südafrika beheimatet ist. Dass er nun an der Pazifikküste auf der Nordhalbkugel an Land gespült wurde, stellt diese Annahme infrage. Auch in Kalifornien und Alaska sollen bereits Exemplare angespült worden sein.