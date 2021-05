Ein junger Mann, der sich in dem Zug befindet, sieht unterhalb der Gleise, also am Bahndamm, einen Mann stehen mit einem jungen Mädchen. Offensichtlich befinden sie sich in einem Streit. Und er hört auch Hilferufe. Der Zug rollt wieder los, der junge Mann benachrichtigt den Zugbegleiter. Der entschließt sich, am nächsten Bahnhof die Polizei zu benachrichtigen.