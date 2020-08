Kommissar Hengmith ermittelt - In diesem Bootshaus wurde die Leiche gefunden (1/5)

Gegen 20 Uhr abends findet ein Anwohner seine Vermieterin in dem Bootshaus in Alt-Ruppin/Brandenburg. Im August 2017 beginnen die Ermittlungen für die Polizei in diesem spektakulären Mordfall.