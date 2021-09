Der erfahrene Kommissar hat schon mehr als 300 Mordfälle gelöst, er vertraut auf sein Bauchgefühl und geht zur Staatsanwaltschaft. Er will das Anwesen durchsuchen. Damit aber nicht genug: Erwin S. soll unter Druck gesetzt werden, er soll wissen, dass die Polizei es ernst meint. Dieter Ebenhoech ahnt noch nicht, dass er erst ganz am Anfang der Untersuchungen steht, er sogar selbst in der brasilianischen Heimat von Magnolia ermitteln muss und dort Unglaubliches herausfinden wird.