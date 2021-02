Ein Samstagabend im Februar 1981: Doris M. will in eine Disco nach Goslar, die sie am Wochenende gerne besucht. Weil die 22-Jährige kein eigenes Auto hat, sucht sie wie immer in einer nahegelegenen Gaststätte nach einer Mitfahrgelegenheit. Doch niemand fährt an diesem Abend nach Goslar, weshalb Doris M. wie so oft beschließt zu trampen. Dazu geht sie zu einer Bushaltestelle am Ortsausgang.