Was der Polizei auffällt: Der Fundort liegt von Karlsruhe aus nicht in Richtung der Arbeitsstelle von Manuela R. im Süden, sondern in Richtung Norden - nahe der A 5. Kommissar Stark und seine Kollegen vermuten: Manuela ist zunächst freiwillig in ein Auto gestiegen und dann in dem Fahrzeug getötet worden. Doch wie sich herausstellt, steckt hinter dem Mord noch weit mehr.