Polizisten entdeckten am 12. Januar die drei Leichen. Die 64 und 60 Jahre alten Eltern - ein Beleuchtungstechniker und eine Therapeutin - und ihr 21 Jahre alter Sohn lagen tot in ihren Betten. Allem Anschein nach hatte der Sohn zunächst die Eltern und dann sich selbst getötet, der durch einen Kopfschuss gestorbene Büchsenmacher lag noch mit der Waffe in der Hand in seinem Bett. Doch dies dürfte der Mörder so inszeniert haben.