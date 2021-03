So schnell scheint der Doppelmord an Mutter und Sohn nicht aufzuklären zu sein. Kommissar Starke befragt jetzt die Menschen aus dem Umfeld der Ermordeten. Eine Nachbarin hatte in der Nacht in der Wohnung der Opfer einen Streit bemerkt und später ein lautes Geräusch wahrgenommen. Der Ermittler kann außerdem einige sehr persönliche Dinge über die Toten in Erfahrung bringen.