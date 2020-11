In den Abendstunden des 8. November 2006 geht bei der Hagener Polizei der Notruf ein. Die Beamten machen sich sofort auf den Weg in die Villengegend. Dort bietet sich ihnen ein furchtbares Bild. In der Villa liegt die Leiche von Wolfgang S., Geschäftsmann und Multimillionär. Außerdem finden die Beamten seine schwer verletzte Ehefrau. Kommissar Michael Koza und sein Team übernehmen die Ermittlungen.