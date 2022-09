Ayleen war am 21. Juli in Gottenheim im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald verschwunden und gut eine Woche später, rund 300 Kilometer entfernt, tot in einem See im hessischen Wetteraukreis gefunden worden. Noch am selben Tag nahmen die Polizei den damals 29-jährigen vorbestraften Verdächtigen in Friedrichsdorf bei Frankfurt am Main fest.