Der letzte Unfall in der Gegend endet tragisch: Ein 27-jähriger Motorradfahrer zieht trotz Überholverbot in einer Kurve an einer Motorradgruppe vorbei, verliert die Kontrolle über seine Maschine, kommt von der Straße ab und prallt gegen einen 81-jährigen Radfahrer. Der Mann, der auf dem separaten Radweg entlang der Straße unterwegs ist, verstirbt später an seinen Verletzungen.