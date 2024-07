Moulin Rouge mit neuen Windmühlenflügeln

Bei den neuen Flügeln handelt es sich zunächst um ein Provisorium - sie drehen sich nicht. Aber eine Mühle "ohne ihre Flügel ist eine Leere für Paris. Es war einfach nur traurig", sagte Moulin-Rouge-Generaldirektor Jean Victor Clerico. Ziel sei es gewesen, vor dem Beginn der Olympischen Spiele am 26. Juli bereit zu sein. Am 15. Juli soll die olympische Fackel an dem Varieté-Theater vorbeiziehen. Wann sich die endgültige Konstruktion auf dem Dach drehen wird, ist noch unklar.