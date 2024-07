Wie der Mount Everest zum Müllberg wurde

Recycling am Everest: Über elf Tonnen Müll in Kathmandu sortiert.

Das höchstgelegene Camp auf dem höchsten Berg der Erde ist übersät mit Abfall. Den Unrat zu beseitigen, dürfte Jahre in Anspruch nehmen - so beschreibt es ein Sherpa, der ein Team leitete, das unweit des Gipfels des Mount Everest daran arbeitete, Müll zu beseitigen und gefrorene Leichen freizubekommen.

Die von der nepalesischen Regierung finanzierte Truppe aus Sherpas und Soldaten transportierte in dieser Bergsaison elf Tonnen Abfall, vier Leichen und ein Skelett vom Everest weg.

Weniger Müll dank neuer Regelungen

Ang Babu Sherpa, ihr Anführer, sagt, es könnten sich noch zwischen 40 und 50 Tonnen Müll am South Col befinden, dem letzten Lager auf etwa 8.000 Metern Höhe, das Bergsteiger vor dem Gipfel passieren. "Bei dem dort zurückgelassenen Müll handelt es sich hauptsächlich um alte Zelte, einige Lebensmittelverpackungen und Gaskartuschen, Sauerstoffflaschen, Zeltpackungen und Seile, die zum Klettern und zum Verschnüren der Zelte verwendet wurden", sagte er. Der Abfall türme sich in Schichten auf.

Ang Babu Sherpa berichtet von bis zu 50 Tonnen Müll am South Col, darunter alte Zelte, Lebensmittelverpackungen und Sauerstoffflaschen.

Seit der Erstbesteigung im Jahr 1953 haben Tausende von Bergsteigern den Gipfel erklommen - und dabei oft mehr als ihre Fußabdrücke hinterlassen. In den vergangenen Jahren verlangte die Regierung von den Abenteurern, ihren Abfall mit zurückzubringen. Andernfalls drohte der Verlust einer entsprechenden Kaution.

Zusammen mit einem gewachsenen Umweltbewusstsein der Bergsteiger hat das dazu geführt, dass weniger Unrat zurückgelassen wird. In vergangenen Jahrzehnten galt das allerdings noch nicht. Ang Babu sagte:

Sherpas kämpfen gegen Wetter und Eis

Die Sherpas in dem Team sammelten während der beliebten Frühjahrssaison, wenn die Wetterbedingungen günstiger sind, wochenlang Müll in den höher gelegenen Gebieten ein, die Soldaten konzentrierten sich auf niedrigere Höhenniveaus und die Umgebung des Basislagers.

"Die Bergung des Mülls gestaltet sich schwierig, da er aus dem Eis herausgebrochen werden muss.", so Ang Babu Sherpa weiter.

Everest-Müll: Batterien aus dem Jahr 1957 entdeckt

Von den elf Tonnen entfernten Mülls wurden drei Tonnen verrottbare Gegenstände in Dörfer in der Nähe des Everest-Stützpunktes gebracht, die restlichen acht Tonnen wurden von Trägern und Yaks transportiert und dann mit Lastwagen nach Kathmandu gebracht. Dort wurden sie in einer Anlage von Agni Ventures, einem Unternehmen, das sich um wiederverwertbare Abfälle kümmert, zum Recycling sortiert.