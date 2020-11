Neu entdecktes Mozart-Stück wird aufgeführt

Die Mozartwoche 2021 in Salzburg soll trotz Corona-Krise Ende Januar mit etwas reduzierten Programm stattfinden - eröffnen will das Festival aber mit einer kleinen musikalischen Sensation: Ein bisher unbekanntes Stück von Wolfgang Amadeus Mozart wird pünktlich zum 265. Geburtstag des Komponisten erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, wie die Stiftung Mozarteum am Donnerstag in Salzburg ankündigte.