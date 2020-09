Nun wird manch einer aus seiner eigenen Erfahrung sagen: "Bei mir darf aber auch eine alte Bratpfanne oder der Toaster mit in die Gelbe Tonne." Das kann stimmen, sofern er zu den rund 14 Millionen Menschen in Deutschland gehört, die in einer Kommune mit so genannter Wertstofftonne leben. Womit es im Prinzip einfacher wird, bestimmte Gegenstände zu entsorgen. Aber auch nur dann, wenn man sich mit den genauen Regeln am Wohnort vertraut gemacht hat. Insgesamt funktioniere die Mülltrennung in Deutschland gut, so das Fazit von Völl.