Mülltrennung: Fehler im System

Nur zerbrochenes Getränke-, Spiegel- oder Fensterglas gehört in die Restmülltonne. Leere Wein- und Spirituosenflaschen können recycelt werden und gehören deshalb entweder in die haushaltsnahe Glastonne oder in einen Container auf einem Sammelplatz oder im Recyclinghof. Wichtig: Altglas, das nicht eindeutig den Farben Weiß, Grün oder Braun zuzuordnen ist, gehört in den Container für Grünglas.