München: Auto in Menschengruppe gefahren - viele Verletzte

Auto in München in Menschengruppe gefahren

In der Münchener Innenstadt sind am Donnerstagvormittag mehrere Menschen von einem Auto verletzt worden, das in eine Personengruppe gefahren ist. Das teilte die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt in dem Onlinedienst X mit. Etwa 20 Menschen seien verletzt worden und würden von Rettungskräften versorgt.