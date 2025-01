Feuer in Münchner Polizeistelle: 23 Fahrzeuge in Brand

Kriminalpolizei ermittelt : Münchner Polizeistelle: 23 Fahrzeuge in Brand

25.01.2025 | 09:49 |

In der Nacht sind in einer Münchner Polizeistelle 23 Einsatzfahrzeuge in Brand geraten. Die Hundezwinger der dazugehörigen Diensthundestaffel waren aber offenbar nicht betroffen.