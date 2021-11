Taylor ergründet, wie der Mensch zu dem geworden ist, der er heute ist: In seinem Werk "Die Quellen des Selbst" arbeitet er heraus, wie sich seit Augustinus die Annahme durchgesetzt habe, dass die Autonomie des Individuums das Maß aller Dinge sei. So habe der Mensch in der Moderne verlernt, das "Gute" außerhalb seiner Selbst zu suchen - dabei sei dies die Grundbedingung menschlicher Identitätsbildung.