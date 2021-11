Sondheim fand Inspirationen für seine Stücke aus unterschiedlichsten Quellen: Etwa einem Film Ingmar Bergmans - "A Little Night Music"; Japans Öffnung zum Westen - "Pacific Overtures"; dem Maler Georges Seurat - "Sunday in the Park with George"; Grimms Märchen - "Into the Woods" und sogar Präsidentenmördern - "Assassins".