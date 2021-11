Dass "Voyage" typische Abba-Musik mit eingängigen Melodien enthält, ist in den neuen Aufnahmen kaum zu überhören - das war bereits bei "I Still Have Faith In You" so. In dem Song Zum Auftakt fragt die Band passenderweise: "Do I have it in me?" (Habe ich es in mir?) - nur, um voller Selbstbewusstsein zu antworten: "We do have it in us!" (Wir haben es in uns!)