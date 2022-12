Jennifer Lopez

Über zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung ihres Albums "This Is Me ... Then" hat Jennifer Lopez ein Nachfolgealbum angekündigt. "This Is Me ... Now" enthält 13 neue Songs und soll im Laufe des Jahres erscheinen. Es ist das erste Album der Musikerin seit dem 2014 erschienen "A.K.A.".