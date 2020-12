Ein außergewöhnlicher Künstler - so würdigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Komponisten Ludwig van Beethoven. "Ob in Wien, Berlin, Paris oder London: Beethoven war in. Er ist es bis heute, als meistgespielter Komponist der Welt", sagte Steinmeier in seiner am Abend ausgestrahlten Festrede zum 250. Tauftag des Komponisten.