1. The Weekend: "Blinding Lights"

2. Tones And I: "Dance Monkey"

3. Apache 207: "Roller"

4. SAINt JHN: "Roses"

5. Topic feat. A7S: "Breaking Me"

6. UFO 361: "Emotions"

7. Jawsh 685 & Jason Derulo: "Savage Love"

8. Dababy feat. Roddy Ricch: "Rockstar"

9. Regard: "Ride It"

10. Apache 207: "Fame"