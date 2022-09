Das zeige sich auch in der Realität, sagte Anna Groß von der Malisa-Stiftung von Maria und Elisabeth Furtwängler. Die Stiftung hat die Geschlechtergleichheit in der Musikindustrie - also beispielsweise beim Songwriting, in den Charts, unter den Gema-Mitgliedern und auf den Bühnen - untersucht. "Der Frauenanteil bleibt in vielen Teilen weit unter einem Fünftel", sagte Groß dazu.