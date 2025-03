Rechtsrock - Hass verbreiten durch Musik

Musik der extremen Rechten kommt nicht nur brachial, sondern auch ganz lieblich mit gezupfter Wandergitarre daher. "Wir werden immer mehr, und setzen uns zur Wehr", singt die Pfälzer Liedermacherin "Julia Juls" in ihrem Song "Kommt raus, kommt raus". Es geht gegen die Politiker, die angeblich das Land "verraten", gegen Migranten, gegen alle, die nicht "das Volk" sind. Und immer wieder im Refrain: "Wir kämpfen für unser Land. Hand in Hand für den Widerstand." Rechtsextreme Musik - oft "Rechtsrock" genannt - habe Konjunktur in Deutschland, sagt der Mainzer Musikwissenschaftler Thorsten Hindrichs. Die Musik mit verschiedenen Stilformen von Heavy Metal über Rap bis zu Liedermachern diene der Selbstvergewisserung und Vernetzung der rechten Szene in Deutschland und in ganz Europa. Ihre Urheber wollten mit rassistischen und fremdenfeindlichen Texten die Menschen zum Hass aufstacheln, sagt der Rechtsrock-Experte.