In Myanmar haben Hunderttausende Menschen erneut gegen den Militärputsch protestiert. In der Wirtschaftsmetropole Rangun zogen am Sonntag einheitlich in weiß gekleidete Studenten durch das Zentrum der größten Stadt des südostasiatischen Landes und forderten auf Transparenten die Freilassung der entmachteten De-Facto-Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi.