Ist nun an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben: der Architekt Vittorio Gregotti (Archivbild)

Quelle: picture alliance/IPA

Der renommierte italienische Architekt und Designer Vittorio Gregotti ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus im Alter von 92 Jahren in Mailand gestorben. Das teilten mehrere offizielle Stellen der Stadt mit.



Bekannt geworden war Gregotti für seine Werke in Mailands Bicocca-Viertel, für das Olympiastadion von Barcelona, das neue Opernhaus in Aix-en-Provence und das Kulturzentrum Belem in Portugal. Gregotti sei einer der "größten Architekten" gewesen, schrieb Bürgermeister Beppe Sala.