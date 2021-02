Knochenkrebs-Überlebende fliegt ins Weltall

In Anlehnung an den englischen Ausdruck "the sky is the limit" sagte Arceneaux, sie wolle ihren jungen Patienten und anderen Krebsüberlebenden mit der Reise in den Weltraum zeigen, dass der Himmel nicht mehr die Grenze - also alles möglich - sei. "Es wird diesen Kindern so viel bedeuten, eine Überlebende im All zu sehen."