Tipps für ein nachhaltigeres Leben

Allerdings sind die kleinen Dinge eben auch das: klein. Denn die richtig großen CO2-Fresser in der Bilanz sind andere. Die meisten Treibhausgas-Emissionen 2018 in Deutschland? Entstanden durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Allerdings haben die meisten im Alltag wohl erst einmal weniger Einfluss auf die Energiebilanz großer Unternehmen und die Klimapolitik von EU und Bundesregierung. Sie können aber an vielen Stellen schrauben, um klimabewusster und nachhaltiger zu leben.