All-Inclusive-Urlaub im ‘Hotelbunker’ kennen die Gründer von socialbnb aus ihrer Kindheit: "Du bist vom Flieger direkt ins Hotel und irgendwie an den Strand oder auf den Tennisplatz oder sonst was. Ob man dann in Spanien oder in Tunesien oder in der Türkei war, hat eigentlich keinen großen Unterschied gemacht, die Hotels sahen überall gleich aus", erinnert sich Nils Lohmann an die Familienurlaube.