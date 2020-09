Dort wurde er von Gegnern und Mitspielern gleichermaßen gefürchtet. Seine basketballerischen Qualitäten verhalfen den Lakers zu Siegen und Titeln. Sein Arbeitseifer, sein Ethos dagegen überforderte mitunter seine Teamkollegen und Trainer. Keiner arbeitete so hart wie Kobe Bryant. Aber seine Einstellung machte ihn zu diesem einzigartigen Spieler, begründeten eine Dynastie seiner Lakers.



Am 13. April 2016 machte Kobe Bryant sein letztes Spiel - und erzielte noch einmal 60 Punkte, zum sechsten Mal in seiner Karriere 60 oder mehr Punkte. Er hatte sein Karriereende lange angekündigt. Mittlerweile wurde er auch wieder in den anderen NBA-Hallen gefeiert und in seiner letzten Saison überall groß verabschiedet. Seine Abschiedsrede im Staples Center, der Heimspielstätte der Lakers, endete er mit den Worten "Mamba out".