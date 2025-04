Nacht der Bibliotheken: Erstmals bundesweite Aktion

In Zeiten, in denen durch Fake-News, Deepfakes und Künstlicher Intelligenz sowohl die Informations- als auch die Meinungsfreiheit zunehmend unter Druck gerät, habe die von Bibliotheken geleistete Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz einen unschätzbaren Wert. Gleichwohl sieht Stefanie Kastner diesen Schatz gefährdet: "Was wir in anderen Ländern längst erleben, macht leider auch vor Bibliotheken in Deutschland keinen Halt. Es gibt auch bei uns hauptsächlich rechtsmotivierte politische Kräfte, die versuchen Einfluss auf den Bibliotheksbestand zu nehmen."