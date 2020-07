Pünktlich um 19:59 Uhr fährt der Alpen-Sylt-Express am Samstagabend am Bahnhof Westerland ab. In regenfeste Jacken verpackt suchen sich die Passagiere ihr Abteil. Es regnet und stürmt auf Sylt. Knapp 16 Stunden und rund 1.000 Kilometer später fährt der Zug des privaten Bahnanbieters RDC pünktlich in Salzburg ein, die Sonne scheint.