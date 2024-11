Nationalgalerie: Goldin kritisiert Deutschlands Nahost-Kurs

Begleitet von Sprechchören und palästinensischen Flaggen in und vor der Nationalgalerie in Berlin hat Nan Goldin Israel bei der Eröffnungsrede ihrer Ausstellung "This Will Not End Well " scharf kritisiert. Die jüdisch-amerikanische Künstlerin und Aktivistin verurteilte den Krieg in Gaza und Libanon als "Völkermord" und kritisierte die deutsche Haltung in dem Konflikt.