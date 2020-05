Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist besorgt über den Zustand auf und rund um die landwirtschaftlichen Flächen: "Vor allem in der Agrarlandschaft geht es der Natur besorgniserregend schlecht", sagte sie bei der Vorstellung des "Berichts zur Lage der Natur" in Berlin. Viele Insektenarten, die auf blühende Wiesen und Weiden angewiesen sind, sterben demnach aus. Es wird zu viel gedüngt und so oft gemäht, dass Schmetterlinge, Bienen, Käfer, aber auch Vögel ihren Lebensraum verlieren.