Neandertaler-Gene machen Frauen fruchtbar

Eine Reihe wissenschaftlicher Entdeckungen haben das Bild vom Neandertaler nachhaltig verändert: 2014 wurden Bilder aus einer Höhle auf Gibraltar veröffentlicht, in der Neandertaler vor 39.000 Jahren Felsritzungen hinterließen. Sie werden als Beleg für "abstraktes Denken und Ausdrucksvermögen" interpretiert. Im Jahr darauf entdeckte man in Kroatien acht Seeadler-Krallen, die als 130.000 Jahre alter Neandertaler-Schmuck eingestuft wurden. Noch älter sind die Funde aus der Bruniquel-Höhle bei Toulouse von 2016: Dort wurden vor ca. 176.500 Jahren Tropfsteine zu sechs Meter durchmessenden Kreisen angeordnet. Außerdem fanden sich Spuren von Feuerstellen. Als Urheber kommen auch hier nur Neandertaler in Frage. Schließlich wurden im Februar 2018 in einer Höhle in der Toskana Holzwerkzeuge gefunden, die mit Feuer bearbeitet wurden. Die Werkzeuge sind 171.000 Jahre alt und wurden dem Neandertaler zugeschrieben. Die italienischen Forscher schließen daraus, dass dessen kognitive Fähigkeiten größer gewesen sein müssen als angenommen.