Es sind uralte Schädelreste und Knochenteile von Höhlenmenschen, die die Forscher in Italien begeistern: In der Guattari-Höhle am Circeo-Berg zwischen Rom und Neapel haben Wissenschaftler bei neuen Untersuchungen Überreste von weiteren neun Neandertalern gefunden. Das berichtet das italienische Kulturministerium.



Acht der Urmenschen dürften etwa zwischen 50.000 und 68.000 Jahre alt sein, eine der Personen könnte sogar vor 100.000 Jahren durch die Küstenregion im heutigen Latium gestreift sein. Der spektakuläre Fund wirft ein neues Licht auf die Besiedlung der italienischen Halbinsel und die Umweltbedingungen, unter denen sie erfolgte.