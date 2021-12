Die Songs sind alle in den letzten 14 Monaten entstanden. Ich versuche, mich immer in eine Situation zu versetzen, in der der Song durch mich spricht. So schreibe ich. Wenn wir dann aufnehmen wollen, übe ich nicht viel, spiele den Song möglichst wenig. Dann versuche ich immer, ihn mit dem ersten Take aufzunehmen, so dass das Gefühl voll da ist. Es geht nicht um Perfektion.