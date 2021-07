Was sich als Slogan einfach anhört, ist vor Gericht weniger simpel - was ist wirklich ein "Nein"? Die Formulierung "gegen den erkennbar entgegenstehenden Willen der Person" schließe immer einen Vorsatz mit ein, erklärt Göpner. Und der sei nicht so leicht nachweisbar. Reicht das Weinen des Opfers? Oder was ist, wenn das Opfer vorher eine sexuelle Handlung mit ausgeführt hat, aber dann "Nein" sagt?