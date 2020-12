Inhalte aus dem deutschsprachigen Raum sind laut dem Streaminganbieter Netflix in diesem Jahr auf der ganzen Welt populär gewesen. Die historische Action-Serie "Barbaren" rund um die Hermannsschlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 nach Christus hat es in 91 Ländern in die jeweiligen Top 10 des Jahres geschafft.