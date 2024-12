Neujahrsvorsätze: Weniger Handy, jeder Dritte will abnehmen

Dass viele zu viel auf das Smartphone starren, ist eine Binsenweisheit. Digital Detox soll die Lösung sein. Doch was genau hat es damit auf sich? Das Morgenmagazin hat Antworten.

Zum Beginn des neuen Jahres haben nach einer repräsentativen Umfrage der Krankenkasse DAK-Gesundheit 40 Prozent der Deutschen eine Reihe von guten Vorsätzen gefasst. Immer beliebter wird demnach die Absicht, weniger Zeit an Handy oder Computer zu verbringen.

34 Prozent der vom Institut Forsa Befragten mit Vorsätzen gaben am, sie wollten weniger online sein. Vor zehn Jahren hatten nur 15 Prozent der damals Befragten mit Vorsätzen diesen Wunsch geäußert. Bei den jungen Leuten im Alter zwischen 14 und 29 Jahren nimmt sich sogar jeder Zweite (52 Prozent) vor, weniger am Handy zu hängen.

Neujahrsvorsätze: Weniger Stress nehmen sich die meisten vor

Der beliebteste Vorsatz bleibt der Wunsch nach weniger Stress. 68 Prozent sagten, sie wollten Stress vermeiden oder abbauen - so viele wie noch nie seit 14 Jahren. An zweiter Stelle kommt mit 64 Prozent die Absicht, mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.

Nur ein Drittel möchte abnehmen

Die Befragten motiviere am häufigsten ihr persönliches Empfinden, also etwa das Gefühl, zu dick, zu gestresst oder zu schlapp zu sein, und ganz besonders, sich verstärkt um die eigene Gesundheit kümmern zu müssen, heißt es in der Auswertung von Forsa. Andere fassen ihre Vorsätze infolge einer akuten Erkrankung oder werden von ihrem Arzt dazu angehalten, gesünder zu leben.