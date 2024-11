Handschuhe, Kopf- und Beinschutz: Noor Wahdey steht in voller Montur in einer Sporthalle im Süden Hamburgs und schwärmt von seinem Lieblingssport. Er und sein Team treffen sich einmal in der Woche, um gemeinsam Cricket zu spielen. Womit hierzulande nur wenige etwas anfangen können, ist in Afghanistan , dem Heimatland des 25-jährigen Informatikers, Volkssport.