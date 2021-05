Das neue Jugendschutzgesetz, das am 1. Mai in Kraft tritt, zielt insbesondere darauf, Kinder bei der Interaktion mit anderen besser zu schützen. Plattformen mit mehr als einer Million Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland sind künftig verpflichtet, ihre Dienste so voreinzustellen, dass Kinder vor Kostenfallen oder der Ansprache durch Fremde bewahrt werden.