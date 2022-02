Frage an Matthias Maurer, aktuell Astronaut auf der ISS: Sie haben Ihre Mission "Cosmic Kiss" genannt. Dass nachhaltiger Umgang mit unserer Umwelt auch das All einschließt, vergisst man auf der Erde ja leicht. Die ESA warnt schon heute, dass eine Vermüllung der erdnahen Umlaufbahnen das Ende der Raumfahrt bedeuten könnte. Wenn Sie daran denken, dass wir uns selbst den Weg ins All verbauen könnten, was löst das in Ihnen aus?

Exklusives Interview mit Matthias Maurer auf der ISS