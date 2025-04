Hubschrauber in New York in Hudson River gestürzt

Ein Boot der New Yorker Feuerwehr, Marine 1, legt vom Pier 40 ab, gegenüber der Stelle, an der ein Hubschrauber im Hudson River abgestürzt ist.

Ein Hubschrauber ist in der US-Millionenmetropole New York verunglückt. Der Helikopter sei vor Manhattan in den Hudson River gestürzt, teilte die Feuerwehr mit.

Hubschrauber verkehrt herum unter Wasser

Die Ursache des Absturzes war zunächst nicht bekannt. In Videos, die in den Sozialen Netzwerken zirkulierten, war zu sehen, dass der Hubschrauber mit der Unterseite nach oben fast völlig unter Wasser lag. Mehrere Rettungsboote waren vor Ort.

In der Vergangenheit gab es mehrere Abstürze in New York, darunter ein Zusammenstoß zwischen einem Flugzeug und einem Touristenhubschrauber über dem Hudson River im Jahr 2009, bei dem neun Menschen ums Leben kamen. 2018 stürzte ein Charterhubschrauber in den East River, wobei fünf Menschen starben.