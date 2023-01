Seit acht Jahren lebt Johannes Hano in New York, beobachtet dort als Leiter des ZDF-Studios das Geschehen: was arm und reich in der Metropole bedeutet, wie die Corona-Krise sie an den Rand des wirtschaftlichen Kollapses brachte. Doch in der Stadt gebe es einen "ungeheuren Willen niemals aufzugeben", sagt Hano. Der Korrespondent erzählt ZDFheute ...