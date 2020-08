Die National Rifle Association (NRA) gilt als die mächtigste Stimme der Waffenlobby in den USA. Gegründet wurde der Waffenverein im November 1871 in New York von zwei Veteranen des Amerikanischen Bürgerkriegs, um das Schützenwesen zu fördern. Heute hat die Organisation nach eigenen Angaben rund fünf Millionen Mitglieder. Der Hauptsitz befindet sich in Fairfax im Bundesstaat Virginia vor den Toren der US-Hauptstadt Washington. Wenn die US-Waffengesetze etwa nach Schusswaffenmassakern kritisiert werden, mischt sich die NRA für gewöhnlich in die Debatte ein. Ihr zentrales Argument: Nicht Waffen töten, sondern die Menschen, die den Abzug betätigen. Die NRA ist äußerst umstritten. Die Organisation kann erheblichen Druck auf Politiker ausüben und ist ein wichtiger Parteispender. Sie steht traditionell den Republikanern nahe.

Bildquelle: dpa