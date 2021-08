Nguyen-Kim ist "Journalistin des Jahres"

Für ihr Lebenswerk wurde die Journalistin Bascha Mika geehrt. Die 67-Jährige stand als Chefredakteurin viele Jahre bei der linksalternativen Tageszeitung "taz" sowie später bei der "Frankfurter Rundschau" an der Spitze. In ihrer Dankesrede sagte sie über das Thema Frauenförderung: Der beste Weg sei, "sie zu ermutigen". ZDF-Talkshow-Moderator Markus Lanz erhielt den ersten Preis in der Kategorie Unterhaltung.